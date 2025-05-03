Медведев назвал «пафосной чушью» заявление Трампа о главном вкладе США в Победу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова президента США Дональда Трампа о главной роли Соединенных Штатов в Победе во Второй мировой войне. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» господин Медведев назвал подобное утверждение «пафосной чушью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Американский лидер ранее заявлял, что США внесли несравненно больший вклад в победу, чем любая другая страна. Он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США, в то время как традиционно этот праздник отмечается 9 мая в России и других странах бывшего СССР. По словам господина Трампа, Америка одержала победу в обеих мировых войнах, превзойдя всех других по силе и военному мастерству.

В ответ Дмитрий Медведев рекомендовал президенту США вспомнить, кто взял Берлин и кто «более четырех лет сражался с врагом, освобождал неблагодарную Европу». Зампред Совбеза подчеркнул, что советский народ отдал 27 млн жизней на уничтожение фашизма. «Поэтому День Победы — наш праздник, и он отмечается 9 мая! Так было, так есть и так будет всегда!» — подчеркнул господин Медведев.