За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 146 боеприпасами

За минувшие сутки ВСУ по Белгородской области ударили как минимум 146 различными боеприпасами и 41 беспилотником. В результате в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, двух сельхозпредприятий, нескольких машин, две из которых полностью сгорели. Без пострадавших. Об этом в ежедневной сводке обстрелов в Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе села Вергилевка, Отрадное, Репное и Черемошное подверглись атакам пять БПЛА, три из которых сбиты системой ПВО. В селе Отрадное поврежден объект торговли, в селе Черемошное — два частных домовладения.

В Борисовском районе по селам Богун-Городок и Грузское совершили атаки три беспилотника. Ночью в селе Богун-Городок два дрона-камикадзе нанесли удары по производственному зданию сельскохозяйственного предприятия — частично разрушена кровля.

В Валуйском округе по хутору Нижние Мельницы выпущено пять боеприпасов в ходе одного обстрела. Также над округом подавлены три FPV-дрона. В поселке Уразово от удара дрона повреждено еще одно здание сельхозпредприятия.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский и селам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 37 боеприпасов в ходе семи обстрелов и совершены атаки двумя БПЛА.

В Краснояружском районе поселки Задорожный и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Отрадовка, Поповка, Репяховка, Романовка, Теребрено и хутор Фищево подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущен 101 боеприпас. Выпущено 12 БПЛА. В хуторе Фищево от удара FPV-дрона посечен осколками автомобиль. В селе Отрадовка беспилотник атаковал хозяйственную постройку частного домовладения, в результате чего повреждена крыша и посечен забор.

В Ракитянском районе в хуторе Барилов в результате атаки беспилотника повреждено здание сельхозпредприятия.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено три артснаряда и совершены атаки 16 беспилотников, девять из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены два частных дома, в селе Вознесеновка — один. В селе Муром повреждены четыре домовладения, из них в одном доме загорелась кровля — пожар потушен. В селе Новая Таволжанка ударили по частному дому. Пострадали четыре автомобиля, из которых два сгорели.

1 мая ВСУ выпустили по Белгородской области как минимум 277 боеприпасов, в том числе с беспилотников. Ранены восемь человек.

Анна Швечикова