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За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 277 боеприпасами, восемь раненых

За минувшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 277 различными боеприпасами, в том числе с беспилотников, в результате атак ранены восемь человек, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и повреждения домов, машин и другого имущества. Об этом сообщил в ежедневной сводке обстрелов в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

  • В Белгороде подавили два дрона.
  • В Белгородском районе по поселкам Майский, Политотдельский и Октябрьский, селам Бессоновка, Варваровка, Красный Хутор, Нечаевка, Отрадное, Черемошное и Ясные Зори выпущено 16 БПЛА, десять из них нейтрализованы. В поселке Политотдельский от удара FPV-дрона по машине был ранен человек. В селе Отрадное от детонации БПЛА было ранено трое бойцов «Орлан». В поселке Майский повреждения получили шесть частных домов, легковой автомобиль, а также трактор. В селе Нечаевка и в поселке Политотдельский повреждено по одной машине.
  • В Борисовском районе по селу Богун-Городок ударили семью боеприпасами.
  • В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, сёла Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка, Логачевка, Соболевка, Шелаево и хутор Пригородные Тополи атаковали 27 дронов, 17 из них ликвидированы. Сегодня утром в Валуйках в результате удара дрона по машине был ранен мирный житель. В селе Соболевка из-за атак FPV-дронов повреждены частный дом, квартира, здание сельхозпредприятия, ГАЗель и легковой автомобиль. Также огонь уничтожил две машины. Вечером от удара дрона в селе Шелаево был поврежден частный дом.
  • В Волоконовском районе село Грушевка и хутор Екатериновка атаковали два БПЛА. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи.
  • В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Новостроевка-Первая и Пороз выпустили 12 боеприпасов в ходе двух обстрелов, установлены атаки семи дронов. В районе села Головчино в результате удара FPV-дрона повредило трактор, в селе Пороз — линию электропередачи. Ночью в Грайвороне в результате сбросов взрывных устройств с дрона полностью уничтожены четыре машины, повреждены два дома и один автомобиль.
  • В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка и Поповка попали под 25 обстрелов, в ходе них ВСУ выпустили по этим населенным пунктам 150 боеприпасов, зафиксированы атаки 27 беспилотников.
  • В Ракитянском районе поселок Ракитное атаковал БПЛА самолетного типа.
  • В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселкам Первомайский и Шамино, селам Архангельское, Графовка, Муром, Нехотеевка и Ржевка выпустили восемь боеприпасов в ходе одного обстрела, установлены атаки 18 дронов, 12 из них были сбиты. В городе Шебекино в результате атаки БПЛА по легковому автомобилю ранены трое мирных жителей. В округе в результате атак дронов повреждены линии электропередачи: поселок Шамино и село Коровино пока частично без света. В Шебекине повреждены три легковых автомобиля, два объекта торговли, две надворные постройки на территории частного дома. В селе Архангельское повреждены машина и частный дом. В селе Муром огонь уничтожил легковой автомобиль и повредил частный дом. В селе Нехотеевка частично разрушены два дома, уничтожена надворная постройка. Утром в селе Графовка от удара беспилотника повреждены частный дом и машина.

За предыдущие сутки вооруженные силы Украины ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 219 боеприпасов и 108 БПЛА, сообщал глава региона вчера утром. В результате погибли два человека, еще восемь пострадали. Повреждения получили не менее девяти жилых помещений и 15 транспортных средств.

Мария Старикова

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