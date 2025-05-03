Станцию метро «Горьковская» полностью закрыли на два дня из-за ремонта эскалатора

В субботу, 3 мая, в петербургском метро для входа и выхода пассажиров полностью закрыли вестибюль станции «Горьковская». Она также не будет работать в воскресенье, 4 мая, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Как проинформировали в пресс-службе подземки, данная мера необходима для выполнения работ в уровне платформы перед эскалатором с демонтажем плиты перекрытия.

При этом капитальный ремонт эскалатора на станции «Горьковская» продлен до 7 мая. В связи с этим по рабочим дням с 08:10 до 09:50 вестибюль будет закрыт на вход, а с 17:00 до 19:00 при входе действуют ограничения.

«По мере необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока»,— предупредили также в метрополитене.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сроки начала капитального ремонта станции метро «Озерки» в Петербурге сдвинули на следующий год. Городские власти приняли такое решение после проведения совещания и ряда консультаций, уточнили в Смольном.

Андрей Цедрик