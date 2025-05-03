В Прикамье на сплав в первые майские праздники зарегистрировались 55 тургрупп

ГУ МЧС по Пермскому краю зарегистрировало 58 туристических групп, которые отправились в походы во время первых майских праздников, рассказали «Ъ-Прикамье» в управлении. 55 групп отправились на сплавы по рекам Прикамья. Наиболее популярными реками для водных походов в это время являются Койва, Усьва, Чусовая, а также Вижай и Вильва. Последние проходимы только во время весеннего половодья. Стоит отметить, что далеко не все группы проходят регистрацию в МЧС. При этом какой-либо ответственности за непрохождение регистрации законодательством не установлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ