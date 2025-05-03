В Ростове против обязательных субботников высказались 45% горожан

В Ростове-на-Дону четверо из десяти работников предприятий поддерживают инициативу о запрете обязательных субботников. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по подбору персонала SuperJob, опираясь на результаты собственного опроса. В релизе уточняется: каждый четвертый ростовчанин полагает, что запрещать субботники не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Поводом для проведения опроса послужило предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова запретить работодателям проведение субботников с обязательным участием в них сотрудников. Свое предложение господин Орлов направил в Минтруда РФ.

Согласно опросу SuperJob, 45% респондентов поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как 26% полагают, что не надо этого делать.

При этом, за запрет выступают 56% мужчин и 35% женщин. Против принудительного участия в субботниках выступают 55% работников с доходом до 50 тыс. руб.

«Сторонники запрета называют субботники “пережитком прошлого” и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих,— объяснили в SuperJob.— Те же, кто не поддерживает запрет, считают: “Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные”».

Ефим Мартов