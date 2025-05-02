«Еще одна история любви вообще могла закончиться тюрьмой»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов продолжает рассказывать о романтических отношениях звездных спортсменов.

Красивые истории отношений, которые заканчиваются свадебным маршем, рассказывать всегда приятно, но, к сожалению, жизнь часто пишет другие сценарии. Самой яркой и обсуждаемой парой в мире спорта долгое время оставался союз теннисистки Марии Шараповой и баскетболиста NBA из Словении Саши Вуячича. Роман начался в 2009-м, и спортсмены охотно рассказывали в СМИ о своей любви. Саша ростом больше 2 м и Мария под 1,9 м смотрелись, как пара с другой планеты. О том, как Вуячич подарил россиянке кольцо с бриллиантом за $250 тыс., газеты писали с упоением.

Но затем Саша покинул США и уехал играть в Турцию. Влюбленные стали видеться реже, и в 2012-м Шарапова и Вуячич расстались. Журналисты тогда дружно решили, что звезды были слишком заняты своими карьерами. После этого пресса переключилась на другой роман, ведь тогда вспыхнула любовь между хоккеистом Александром Овечкиным и теннисисткой Марией Кириленко. Звездный нападающий в соцсетях называл свою возлюбленную королевой, и, казалось, все идет к свадьбе, которую вроде как даже запланировали. Но вдруг теннисистка открыто объявила о разрыве отношений, а в интернете в тот момент появились фотографии Александра Овечкина вместе с гимнасткой Каролиной Севастьяновой. Что случилось на самом деле, никто так и не узнал, но звездная спортивная пара рассталась.

Еще одна история любви хоккеиста и теннисистки вообще могла закончиться тюрьмой. Дело в том, что когда Сергей Федоров и Анна Курникова начали жить вместе, девушке было всего 16 лет. Здесь даже дошло до свадьбы, хотя сама Курникова это почему-то отрицала. Но у красивой блондинки было немало ухажеров, включая Павла Буре. А в 2001-ом сердце Анны покорил певец Энрике Иглесиас.