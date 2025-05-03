Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбито десять беспилотников

В течение прошедшей ночи с 22:00 до 05:00 дежурные средства ПВО уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ, сообщили в Минобороны. Десять из них ликвидировали над областями Черноземья: восемь над Курской и два — над Белгородской. По озвученным предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 21:08 в своем Telegram-канале рассказал о более ранних атаках на регион. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон выбил окна и повредил кровлю и забор. В Муроме повреждены три частных дома: выбиты окна, пострадали фасады, кровли и заборы. В Вознесеновке FPV-дрон выбил окна, посек кровлю и дымоходную трубу. В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса в частном доме пострадали окна, фасад, кровля, внутренняя отделка и двери, а также гараж и хозпостройки.

В селе Отрадное Белгородского района дрон атаковал торговый объект, повредив входную группу, фасад и остекление. В Черемошном беспилотник повредил частный дом: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и хозпостройки. В соседнем домовладении ударная волна выбила окна.

В хуторе Фищево Краснояружского района FPV-дрон повредил припаркованный легковой автомобиль: выбито лобовое стекло и посечен кузов.

Предыдущей ночью над Россией было обезврежено десять беспилотников, в том числе восемь над Черноземьем, сообщали в Минобороны.

Анна Швечикова