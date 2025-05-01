Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбито восемь беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ, сообщили в Минобороны. Восемь из них ликвидировали над областями Черноземья: по два над Курской и Воронежской и четыре — над Белгородской.

О последствиях на земле в Белгородской и Курской областях не сообщалось. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале рассказал об уничтожении нескольких дронов около 01:00 в одном из районов региона. По озвученным им предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Предыдущей ночью над Россией было обезврежено 34 беспилотника, в том числе 23 над Черноземьем, сообщали в Минобороны.

Мария Старикова