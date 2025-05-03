В Новороссийске потушили пожар на зерновом терминале после атаки БПЛА

На территории зернового терминала КСК в Краснодарском крае потушили пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщила в Telegram группа компаний (ГК) «Дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inna Varenytsia / Reuters Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сейчас на территории терминала ведутся работы по устранению последствий ЧП, никто не пострадал. В ГК заявили, что сотрудники терминалов «сработали слаженно и профессионально» «У многих офицерское прошлое, и действовали они по-военному четко и быстро»,— сказал председатель совета директоров ГК Сергей Шишкарев.

По данным Минобороны, сегодня ночью, 3 мая, над Краснодарским краем уничтожили 47 беспилотников. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в Новороссийске повреждены три жилых дома, в результате пострадали четыре человека. Обломки дронов также упали в станице Тамань и под Анапой.