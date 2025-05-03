В Прикамье разлившиеся реки могут подтопить несколько населенных пунктов

В ближайшие три дня возможный резкий подъем воды в нескольких реках на территории региона, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и охране окружающей среды. В частности, в Яйве, Чусовой и Усьве уровни воды могут достигнуть и превысить отметки, при которых «возможно возникновение неблагоприятной гидрологической ситуации». Так, частичное затопление придомовых территорий, жилых и производственных объектов, участков автодорог возможно в Александровске, Чусовом и его окрестностях, а также населенных пунктах Яйва и Усьва. Возникновение неблагоприятных гидрологических явления наиболее вероятно к концу указанного периода.

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