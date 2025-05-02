За час над Крымом сбили четыре беспилотника

В пятницу, 2 мая, системы ПВО России отразили атаку украинских беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 21:00 до 22:00 по московскому времени дежурные расчеты уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Четыре из них были ликвидированы в небе над Республикой Крым, еще четыре — над Брянской областью.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 2 мая силы ПВО и флот уничтожили более 50 беспилотных летательных аппаратов и несколько морских дронов при отражении самой массированной в 2025 году атаки ВСУ на Севастополь. Городские объекты и инфраструктура в акватории не пострадали.

Мария Удовик