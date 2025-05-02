Защитника «Локомотива» оштрафовали за толчок соперника на борт

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оставил в силе штраф защитнику ХК «Локомотив» Никите Черепанову, толкнувшего на борт форварда «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова в ходе третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщили в КХЛ.

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Напомним, что после столкновения с бортом Хохрякова унесли с площадки на носилках. Черепанов во время матча получил 5+20 минут штрафа.

«На основании представленных материалов было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Локомотива" Никиту Черепанова по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу»,— сообщили в пресс-службе. По данной статье предполагается штраф от 50 до 100 тыс. руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в третьем матче серии со счетом 4:2. Следующая игра состоится 3 мая, счет в серии 2-1 в пользу ярославцев.

Алла Чижова