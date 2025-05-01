Наставник «Локомотив» ответил на вопросы о победе в Уфе

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин прокомментировал игру в Уфе, которая завершилась победой ярославцев над «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Очередная тяжелая игра, очень много движения. Прессинг только отрезками? Причина в "Салавате". Играют две достойные команды, и ни одна из них не может контролировать всю игру. Это естественный процесс. При счете 3:1 какую задачу ставили? Есть возможность — нужно контролировать шайбу. Если нет возможности контролировать шайбу — нужно грамотно обороняться. Кто быстрее реагирует на ошибки, кто правильно может ими воспользоваться и не стрессовать, тот и контролирует»,— сказал Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции.

Журналисты обратили внимание, что «Локомотив» во всех прошедших матчах серии полуфинала Кубка Гагарина пропускает на старте периодов. Игорь Никитин считает, что это стечение обстоятельств. В третьем периоде защитник «Локомотива» Никита Черепанов получил 5+20 за толчок на борт хоккеиста «Салавата» Петра Хохрякова, последнего унесли со льда на носилках.

«Здесь Петьке здоровья однозначно. Я знаю просто Никиту, там не было никакого умысла. Когда ты в угол идешь с шайбой, нужно быть готовым просто»,— прокомментировал наставник.

Ярославская команда повела в полуфинальной серии со счетом 2:1. Следующий матч с «Салаватом Юлаевым» пройдет в Уфе 3 мая.

Алла Чижова