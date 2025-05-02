Власти США решили лишить Гарвард безналогового статуса

Президент США Дональд Трамп заявил о планах лишить безналогового статуса Гарвардский университет. До этого он говорил, что заведение пропагандирует «опасные идеологические течения».

В соцсети Truth Social господин Трамп написал, что деятельность университета заслуживает такой меры. Речь идет об акциях в поддержку Палестины, которые проводятся в институте с начала израиле-палестинского конфликта. Дональд Трамп называл эти мероприятия антисемитскими и «угрожающими демократии».

В апреле руководство Гарварда отказалось выполнять требование властей по прекращению акций в поддержку Палестины. После министерство образования США лишило заведение госфинансирования на сумму $2,2 млрд и на $60 млн по контрактам. Также ведомство аннулировало два гранта на $2,7 млн.

31 апреля президент Гарвардского университета Алан Гарбер принес извинения за возможные антисемитские настроения в заведении. Это произошло после обнародования результатов внутренних проверок. Гарвардский университет является старейшим в США высшим учебным заведением.

Подробнее — в материале «Белый дом против Гарварда».

Екатерина Отрашкевич