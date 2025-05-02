В Монако задержан сын бывшего руководителя «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева

Александра Богуслаева, сына бывшего руководителя «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, задержали в Монако по запросу украинских спецслужб. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

«Мотор Сич» — украинское предприятие, которое производит газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Штаб-квартира находится в городе Запорожье.

По версии следствия, Александр Богуслаев помогал отцу в «незаконном присвоении контрольного пакета акций предприятия и последующей продаже за $650 млн». На вилле задержанного провели обыск. Детали операции не раскрываются.

Вячеслав Богуслаев был арестован осенью 2022 года. Его имущество конфисковали. «Мотор Сич» перешел под управление Минобороны Украины. Обвиняется в госизмене, отмывании денег, хищениях активов завода. За время заключения, по словам адвокатов, господин Богуслаев пережил клиническую смерть.