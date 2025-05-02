Резиденты индустриальных парков Татарстана и технопарка заплатили 73,2 млрд руб. налогов

В 2024 году резиденты четырех индустриальных парков Татарстана и технопарка высоких технологий заплатили 73,2 млрд налогов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

Среди налогоплательщиков — резиденты «ОЭЗ „Алабуга“», «Алабуга-2. Нефтехимия», «Лаишево» и «Этилен-600», а также технопарка «ИнноПарк».

Из уплаченной ими суммы в федеральный бюджет поступило более 52,8 млрд руб., а в консолидированный бюджет Татарстана — почти 20,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что за 2024 год самозанятые в Татарстане заплатили 2,1 млрд руб. налогов.

Дарья Сайфиева