Двое детей пострадали в результате тяжелой дорожной аварии на трассе под Колтушами

Полиция проводит проверку по факту лобового столкновения на подъезде к Колтушам, в котором пострадали дети. Тяжелое ДТП произошло накануне, 1 мая, в 11:15 на 1-м километре автодороги «подъезд к деревне Кавголово» во Всеволожском районе Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 31-летний водитель BMW Х5 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chery Tiggo 4 Pro, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Chery был госпитализирован с различными травмами, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Также в аварии пострадали двое детей 2016 и 2018 годов рождения, находившиеся в салоне китайской иномарки. Одного ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, другого — в удовлетворительном.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция также проводит проверку после ДТП с пассажирским автобусом на Большой Монетной улице в Петербурге.

Андрей Цедрик