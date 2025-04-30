Полиция начала проверку после ДТП с пассажирским автобусом на Большой Монетной

Полиция организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и «Лады Весты» на пересечении Большой Монетной и Кронверкской улиц. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, авария произошла 30 апреля в 08:40. О причинах столкновения легковушки с автобусом не сообщается. Пострадавших в результате ДТП нет, отметили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель иномарки спровоцировал под Петербургом ДТП с участием 16 машин.

Дарья Астанина