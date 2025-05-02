«Лос-Анджелес» в четвертый раз подряд уступил «Эдмонтону» в 1/8 финала play-off НХЛ

«Лос-Анджелес Кингс» в четвертый раз подряд не смог выйти в 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уступив в первом раунде «Эдмонтон Ойлерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Филлип Дано (24-й номер) против нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (97-й номер) в матче 1/8 финала play-off НХЛ

Фото: Perry Nelson-Imagn Images / Reuters Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Филлип Дано (24-й номер) против нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (97-й номер) в матче 1/8 финала play-off НХЛ

Фото: Perry Nelson-Imagn Images / Reuters

«Эдмонтон» выиграл шестой матч серии — 6:4. Итоговый счет в противостоянии до четырех побед — 4:2.

В составе «Эдмонтона» голы забили Адам Хенрик, Райан Ньюджент Хопкинс, Зак Хаймен, Дарнелл Нерс, Трент Фредерик и Коннор Браун. Российский нападающий Василий Подколзин записал в свой актив результативную передачу. У «Лос-Анджелеса» отметились Куинтон Байфилд, Брандт Кларк, Джордан Спенс и Анже Копитар.

За «Лос-Анджелес» играют двое российских игроков. В шести матчах первого раунда защитник Владислав Гавриков отличился двумя передачами. Нападающий Андрей Кузьменко в своем дебютном play-off НХЛ отметился тремя голами и тремя пасами.

В четвертьфинале «Эдмонтон» сыграет против «Вегас Голден Найтс», который в первом раунде одержал победу над «Миннесота Уайлд» (4:2).

Таисия Орлова