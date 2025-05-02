Глава минсельхоза Удмуртии: заморозки не представляют опасности для аграриев

Заморозки с вероятностью понижения температуры до -5°C на этой неделе не представляют опасности для удмуртских сельхозпроизводителей, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Михаил Юдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

«Аграрии сохраняют спокойствие: всходы яровых еще не появились, а плодово-ягодные насаждения еще не цветут, поэтому заморозки не представляют опасности. Озимые культуры и многолетние травы дополнительно подкармливают минеральными удобрениями для повышения их устойчивости к неблагоприятным условиям»,— сказал министр (Цитата по релизу пресс-службы правительства Удмуртии).

Из-за непогоды посев зерновых и зернобобовых культур не начался в Кезском и Якшур-Бодьинском районах. Это связано с повышенной влажностью почвы после недавнего снегопада. Аграрии начнут посев после того, как почва достигнет «оптимального состояния», чтобы избежать уплотнения почвы и обеспечить дружные всходы.

В остальных районах сельхозпроизводители начали посев яровых и зернобобовых культур. Так, яровыми культурами засеяно 55,6 тыс. га, пшеницей — 17 тыс. га из планируемых 92,8 тыс. га, ячменем — 26,2 тыс. га при плане в 119,5 тыс. га.

В пресс-служба властей региона добавили, что весенний сев начался на неделю раньше обычного. Сельхозпроизводители полностью обеспечены семенами. Продолжаются закупки минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов.

Напомним, удмуртский АПК планирует засеять порядка 911 тыс. га в 2025 году. По данным на апрель, общая сумма поддержки сельскохозяйственников по части льготных кредитов составила почти 2,7 млрд руб. Займы выдавались по направлениям растениеводство, молочное скотоводство и приобретение техники. При этом в отрасли сохраняется дефицит кадров.