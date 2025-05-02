Валерий Ничушкин отметился дублем в матче play-off Кубка Стэнли

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в ворота «Даллас Старс» в шестом матче серии 1/8 финала play-off Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Колорадо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин (13-й номер) в матче play-off НХЛ против «Даллас Старс»

Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин (13-й номер) в матче play-off НХЛ против «Даллас Старс»

Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters

Кроме Ничушкина в составе «Колорадо» отметились Арттури Лехконен, Мартин Нечас, Нейтан Маккиннон, Джош Мэнсон и Кейл Макар. У «Далласа» отличились Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен, Роопе Хинц сделал дубль.

Ничушкин забросил свою третью шайбу в текущем play-off. По итогам матча он был признан третьей звездой. Мартин Нечас, на счету которого гол и результативная передача, стал первой звездой. Вторая звезда матча — Роопе Хинц, отличившийся дублем и двумя пасами.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3. Заключительный матч пройдет в ночь на 4 апреля на арене American Airlines Center в Далласе.

Таисия Орлова