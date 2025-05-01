Пробки на Крымском мосту вызвал рекордный турпоток

На досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края 1 мая зафиксирован рекордный поток желающих отдохнуть на полуострове. Крым стал самым востребованным направлением для внутреннего туризма на майские праздники 2025 года, сообщается в Telegram-канале Минтранса России. По данным РСТ, турпоток вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

К 11 часам утра досмотр на въезде в Крым прошли свыше 3 тыс. автомобилей, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Затор, образовавшийся на контрольном пункте со стороны Тамани, возник из-за резкого увеличения транспортного потока около 5:00.

На въезде в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив функционируют две площадки, где задействованы все посты ручного осмотра. Сотрудники УВО Минтранса проверяют более 650 машин ежечасно. Сейчас темп досмотра превышает скорость прибытия новых автомобилей, благодаря чему длина очереди постепенно сокращается.

Для комфорта ожидающих на автоподходах установлены дополнительные санитарные объекты и организована раздача питьевой воды. На подъездах к мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности, предусматривающие проверку всех транспортных средств и багажа пассажиров.

Минтранс рекомендует путешественникам брать с собой минимум необходимых вещей и компактно упаковывать багаж для ускорения процедуры досмотра на ленте интероскопа.

Мария Удовик