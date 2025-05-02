Metropoles: Зеленский шесть раз не смог добиться встречи с президентом Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении года и восьми месяцев отправлял президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве предложения о встрече. Всего было отправлено не менее шести писем, все из которых остались без ответа. Об этом сообщает Metropoles со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

«Мы не будем отправлять ему (Луле да Силве.— “Ъ”) новые приглашения каждую неделю, как он того хочет»,— сказал собеседник издания.

Два из отправленных бразильскому президенту писем были приглашениями на международные саммиты на тему конфликта на Украине. Еще одно письмо господин да Силва получил в свой день рождения, 27 октября 2023 года.

Осенью 2024 года украинский президент предлагал бразильскому коллеге встретиться на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Бразильская сторона посчитала мероприятие неуместным для встречи, так как оно было посвящено борьбе с голодом и нищетой и устойчивому развитию. В итоге Украина не была представлена на саммите.

После того, как Лула да Силва заявил о намерении посетить Москву на День Победы, Киев предложил ему приехать на Украину перед мероприятием в России. Однако визит на Украину не входит в планы президента Бразилии, отмечает газета.