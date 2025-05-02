Минздрав сектора Газа призвал ООН признать территорию зоной голода

Гендиректор министерства здравоохранения сектора Газы Мунир аль-Бараш призвал признать Газу зоной голода. По его словам, более 90% жителей сектора Газа сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, еще 65% не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом он сообщил агентству Anadolu.

1 мая, минздрав Газы призвал медицинские и гуманитарные организации, а также активистов по всему миру провести недельную акцию в поддержку палестинских детей в зоне конфликта, включая отправку медицинских бригад и восстановление поставок лекарств и медоборудования.

14 апреля в ООН заявили, что гуманитарная помощь не поступает в сектор Газа с 18 марта — с момента возобновления ударов Израиля по сектору. До этого соглашение о прекращении огня между ЦАХАЛ и ХАМАС действовало два месяца.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «''Хамас'' отчитается за живых и мертвых».