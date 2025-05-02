Госдеп: личное общение Путина и Трампа необходимо

Личное общение президентов России и США необходимо в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По словам госпожи Брюс, контакты Дональда Трампа и Владимира Путина «вызывают горячие споры». «Позиция госсекретаря (США Марко — “Ъ”) Рубио по этому вопросу очень близка к позиции президента Трампа, и сводится она к тому, что с людьми нужно разговаривать лицом к лицу, один на один»,— подчеркнула она.

В интервью американскому телеканалу CBS глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина сказал, что президенты «сами определяют свой график». Ранее господин Трамп допустил, что встретится с российским президентом после поездки в Саудовскую Аравию, которая пройдет с 13 по 16 мая.