Первый вице-премьер Грузии: авиарейсы между Абхазией и РФ нарушают международные нормы

Первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что начало регулярного гражданского авиасообщения между Россией и Абхазией нарушает международные нормы.

«Осуществление подобных авиарейсов — это нарушение норм Международной организации гражданской авиации (IKAO). К тому же речь идет о российских авиакомпаниях, находящихся под международными санкциями»,— сказал господин Давиташвили журналистам.

Сегодня, 1 мая, из аэропорта Внуково в Москве вылетел рейс в Сухум, который стал первым с 1993 года. Рейс выполнила авиакомпания «ЮВТ аэро» на 50-местном Bombardier CRJ-200. Также между странами начал курсировать электропоезд.

Аэропорт Сухума закрыли в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации из-за войны Абхазии с Грузией. В 2023 году Россия и Абхазия договорились о реконструкции аэропорта. Как выяснил «Ъ», iFly летом может запустить рейсы в Сухум с привлечением «Библио-Глобуса».

Подробности — в материале «Ъ» «В Сухум подлетают с вопросами».