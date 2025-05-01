На Кубани объявили штормовое предупреждение по пожароопасности

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение о высокой пожароопасности в северо-западных районах региона. Согласно сообщению ведомства, неблагоприятные условия ожидаются до конца суток 1 мая, а также в течение 2 мая 2025 года. Уровень опасности соответствует четвертому классу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с угрозой возгораний спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В частности, запрещается использовать открытые источники огня вблизи сухой растительности и поваленных деревьев. При разведении костра следует окружить место минерализованной полосой шириной не менее полуметра, а после использования — залить водой или засыпать землей.

При обнаружении начинающегося лесного пожара МЧС рекомендует незамедлительно сообщить об этом по телефону 101, в лесничество или администрацию сельского поселения. Важно предупредить находящихся поблизости людей и организовать эвакуацию в безопасное место.

Для связи в чрезвычайных ситуациях жители и гости края могут использовать единый номер 112, а также специальные номера для вызова пожарных и спасателей: 01 (с городского) или 101 (с мобильного телефона). Также действует телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 250-60-34.

Мария Удовик