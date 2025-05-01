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В Чебоксарах открыли сезон фонтанов

Летний сезон фонтанов стартовал в Чебоксарах. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

В Чебоксарах открыли сезон фонтанов

В Чебоксарах открыли сезон фонтанов

Фото: Telegram-канал Олега Николаева

В Чебоксарах открыли сезон фонтанов

Фото: Telegram-канал Олега Николаева

Фонтаны скоро запустят в Новочебоксарске, Канаше и других населенных пунктах.

Он также напомнил, что до 12 июня на портале za.gorodsreda.ru проходит Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства.

«Я проголосовал за преображение Привокзальной площади в Чебоксарах», — написал Олег Николаев.

В Казани после зимы фонтаны начали работать с 16 апреля.

Дарья Сайфиева

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