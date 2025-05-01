В Чебоксарах открыли сезон фонтанов
Летний сезон фонтанов стартовал в Чебоксарах. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.
В Чебоксарах открыли сезон фонтанов
Фото: Telegram-канал Олега Николаева
Фонтаны скоро запустят в Новочебоксарске, Канаше и других населенных пунктах.
Он также напомнил, что до 12 июня на портале za.gorodsreda.ru проходит Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства.
«Я проголосовал за преображение Привокзальной площади в Чебоксарах», — написал Олег Николаев.
В Казани после зимы фонтаны начали работать с 16 апреля.