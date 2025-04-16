В Казани запустили первые фонтаны после окончания зимы. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

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Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани после зимы начали работать фонтаны

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как рассказали в комитете внешнего благоустройства Казани, вчера заработали фонтаны в Ленинском саду и в сквере Славы. Сегодня планируется открыть фонтаны у оперного театра им. Джалиля и Дворца культуры им. Саид-Галиева.

Всего собираются запустить 29 объектов в течение двух недель.

Работы по консервации 31 фонтана в Казани на зиму начались в октябре 2024 года. Тогда в комитете внешнего благоустройства города отмечали, что открытие фонтанов обычно проводят в мае.

Диана Соловьёва