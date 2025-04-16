В Казани после зимы начали работать фонтаны
В Казани запустили первые фонтаны после окончания зимы. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».
В Казани после зимы начали работать фонтаны
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Как рассказали в комитете внешнего благоустройства Казани, вчера заработали фонтаны в Ленинском саду и в сквере Славы. Сегодня планируется открыть фонтаны у оперного театра им. Джалиля и Дворца культуры им. Саид-Галиева.
Всего собираются запустить 29 объектов в течение двух недель.
Работы по консервации 31 фонтана в Казани на зиму начались в октябре 2024 года. Тогда в комитете внешнего благоустройства города отмечали, что открытие фонтанов обычно проводят в мае.