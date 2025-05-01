Прокуратура проводит проверку после ДТП с троллейбусом в Краснодаре

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара начала проверку причин ДТП, в котором автомобиль каршеринга столкнулся с троллейбусом №12, что привело к госпитализации четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария случилась в четверг, 1 мая, около полудня на пересечении улиц Буденного и Володарского. По предварительным сведениям, водитель каршеринга, выезжая с улицы Буденного на улицу Володарского, не уступил дорогу и в результате столкнулся с троллейбусом маршрута №12. Троллейбус, следовавший со стороны улицы Карасунской набережной, также врезался в столб. В инциденте пострадали четверо: оба водителя, кондуктор троллейбуса и пассажир легковой машины. Всех пострадавших госпитализировали.

Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства в области безопасности дорожного движения, а также выявит причины и условия, способствовавшие аварии. Сейчас угрозы жизни пострадавших нет, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Мария Удовик