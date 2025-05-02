В Татарстане на работы по обслуживанию беспилотных систем направят 67 млн рублей

На работы по внедрению в Татарстане инфраструктуры по обслуживанию линий управления беспилотных авиационных систем и их контроля направят более 67 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ, а генеральным подрядчиком — Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Денежные средства выделят из собственных средств госкорпорации. Услуги должны быть оказаны до 10 декабря 2025 года.

23 апреля над Елабужским районом Татарстана сбили беспилотник. В тот же день в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены ограничения на полеты, из-за чего сорвался приезд правительственной делегации Беларуси во главе с премьер-министром.

Диана Соловьёва