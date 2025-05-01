«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и повел в серии

Ярославский «Локомотив» в Уфе обыграл «Салават Юлаев» и повел в серии полуфинала Кубка Гагарина со счетом 2:1. В матче 1 мая железнодорожники забили четыре шайбы и пропустили две.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде «Локомотив» реализовал большинство и повел в счете. В начале второй двадцатиминутки гол забил игрок уфимской команды Владислав Ефремов, а спустя 10 минут свою первую шайбу в плей-офф забросил в ворота соперника железнодорожник Никита Кирьянов. За 30 секунд до конца второго периода отличился нападающий ярославцев Александр Радулов.

В третьем периоде в составе «Салавата Юлаева» забил Александр Хмелевски, в составе «Локомотива» — Максим Березкин (в пустые). Счет в Уфе — 2:4.

3 мая команды вновь встретятся в Уфе.