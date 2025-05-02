Капремонт Дворца единоборств «Ак Барс» получил положительное заключение экспертизы

Капитальный ремонт Дворца единоборств «Ак Барс» с приобретением мебели, инвентаря и благоустройством территории получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра заключений.

Застройщиком выступил Дворец единоборств, а проектную документацию подготовил «Главинвестстрой Республики Татарстан».

Дворец единоборств «Ак Барс» находится в Казани, на ул. Ф. Амирхана. Ранее стало известно, что на капремонт объекта направят почти 274,4 млн руб.

Диана Соловьёва