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В Казани на капремонт Дворца единоборств «Ак Барс» выделят 274,4 млн рублей

В Казани на капитальный ремонт Дворца единоборств «Ак Барс», расположенного по адресу: ул. Фатыха Амирхана, д.1г, направят почти 274,4 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Компания-подрядчик отремонтирует кровлю здания, систему электрооборудования, кабельные системы, системы водоснабжения и канализации, установит световое оборудование, систему видеонаблюдения и др. Рабочие также поставят автоматическую пожарную сигнализацию, туалетную гарнитуру. Во Дворец единоборств приобретут новую мебель, оборудование и инвентарь, среди которых беговая дорожка, кулер для воды, весы, диваны, тренажеры, канаты, скамьи, шкаф для кубков и т.д. Также запланировано благоустройство территории: ремонт покрытий проездов, трещин в асфальте, замена покрытий тротуаров, посадка деревьев, кустарников и цветов.

Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана. Денежные средства выделят из бюджета Татарстана.

По контракту также запланирован капремонт «Центра Бадминтона» Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма на сумму почти 56,4 млн руб. Здание расположено в Казани на Оренбургском тракте, 99. На объекте проведут ремонт, благоустроят территорию и приобретут оборудование, мебель и инвентарь.

Общая сумма контракта составляет около 330,8 млн руб. Ремонтные работы должны выполнить до 31 мая 2025 года.

Диана Соловьёва

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