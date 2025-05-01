В порту на севере Германии произошел взрыв

В районе порта в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ прогремел взрыв. Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (14:30 мск), пишет газета Hamburger Morgenpost. По данным полиции, на территории порта взорвался газовый баллон. Девять человек получили легкие травмы.

Как минимум один пострадавший госпитализирован, сообщает телерадиокомпания NDR. На месте работают около 90 пожарных, спасателей и сотрудников правоохранительных органов. Территория в радиусе 300 м от места происшествия была оцеплена в качестве меры предосторожности, так как в порту хранится еще 17 газовых баллонов. Пожарные охлаждают их с помощью водометов, чтобы предотвратить возможный взрыв.

Специалисты предполагают, что в баллонах содержится кислород и ацетилен, которые используются при сварке. Руководитель пожарной службы допустил протечку баллонов. Взрыв могла спровоцировать жара, однако точная причина неизвестна. NDR отмечает, что звук взрыва был слышен на расстоянии нескольких километров.

Власти призывают избегать территорию рядом с местом взрыва. Несколько ресторанов в этом районе закрыты. Также приостановлено движение на трассе вблизи порта. Ожидается, что оцепление будет снято через несколько часов.