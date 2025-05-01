Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Мадриде. В четвертьфинальном матче он уступил норвежцу Касперу Рууду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев на «Мастерсе» в Мадриде

Фото: Juan Medina / Reuters Даниил Медведев на «Мастерсе» в Мадриде

Фото: Juan Medina / Reuters

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 7:5. Медведев занимает 10-е место в рейтинге ATP, Рууд — 15-е. В полуфинале норвежец сыграет против победителя матча между аргентинцем Франсиско Серундоло и чехом Якубом Меншиком.

Призовой фонд турнира в Мадриде превысил €8 млн. В прошлом году победителем соревнований стал российский теннисист Андрей Рублев.

Таисия Орлова