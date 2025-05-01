Анненкирхе закроется на ремонт после летнего сезона

Лютеранская церковь св. Анны Анненкирхе 1 сентября закроется на ремонт. О переносе сроков начала работ сообщили на странице пространства в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Руководство площадки получало сообщения, где многие сожалели о том, что не смогут летом увидеть интерьеры, посетить выставки и концерты Анненкирхе. В связи с этим администрация пошла неравнодушным навстречу и перенесла начало ремонта с июня на 1 сентября.

«Да, изначально мы говорили про июнь. Но возникли некоторые технические нюансы, связанные со сложностью реставрационного процесса, поэтому двери кирхи будут открыты дольше»,— говорится в публикации.

О том, как в Анненкирхе открылась выставка «Рок, кино и пламя», — в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева