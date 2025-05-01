Курянин пострадал от удара беспилотника по дому в закрытом населенном пункте

Поздно вечером 30 апреля украинские беспилотники атаковали село Званное Глушковского района Курской области, в которое ограничен въезд для гражданских лиц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн днем 1 мая. По данным главы региона, ранен мирный житель — мужчина 1961-го года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени.

«Его доставили в Курскую облбольницу, его жизни ничего не угрожает. Вместе с ним в доме находилась супруга — она, к счастью, не пострадала»,— написал глава региона, в очередной раз призвав жителей региона пока не возвращаться в приграничные районы.

В результате атаки дронов в Званном был разрушен жилой дом, повреждено здание дома культуры.

Вчера, 30 апреля, беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю рядом с селом Озерки Беловского района Курской области, куда также ограничен въезд. В результате 62-летний мужчина получил осколочные ранения, сообщал Александр Хинштейн.

В марте региональный оперштаб ограничил въезд в 122 курских населенных пункта. Тогда же было принято решение не выплачивать господдержку за ранения, в том числе смертельные, полученные в этой зоне.

Мария Старикова