Курянин пострадал при атаке БПЛА у закрытого села

Накануне беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю рядом с селом Озерки Беловского района Курской области, куда с середины марта ограничен въезд. В результате 62-летний мужчина получил осколочные ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавший находится в Курской областной больнице. По словам главы региона, его жизни ничего не угрожает.

Господин Хинштейн добавил, что, несмотря на освобождение региона от ВСУ, находиться в приграничье до сих пор опасно. В марте региональный оперштаб ограничил въезд в 122 курских населенных пункта. Тогда же было принято решение не выплачивать господдержку за ранения, в том числе смертельные, полученные в этой зоне.

Сегодня ночью стало известно, что ВСУ ударили по пригороду курского Рыльска. В результате пострадали три человека, двоим из них потребовалась госпитализация.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова