Беспилотник атаковал белгородское Шебекино, ранена мирная жительница

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки БПЛА ранена мирная жительница. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков днем 1 мая.

Бригада скорой помощи отвезла пострадавшую с баротравмой в горбольницу №2 Белгорода. Ей оказывают необходимую медпомощь.

Утром Вячеслав Гладков уже сообщал о пострадавшем в результате обстрела со стороны ВСУ. В городе Валуйки Валуйского района Белгородской области беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего был ранен мирный житель.

За минувшие сутки, по данным главы региона, ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 277 различными боеприпасами, в том числе с беспилотников, в результате атак ранены восемь человек, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и повреждения домов, машин и другого имущества.

Мария Старикова