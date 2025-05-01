В результате удара дрона по машине в белгородских Валуйках ранен человек

В городе Валуйки Валуйского района Белгородской области беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и руки уже помогли медики Валуйской ЦРБ. Госпитализация не понадобилась, лечение будет продолжено амбулаторно.

За ночь с 30 апреля на 1 мая над регионами РФ было уничтожено десять украинских дронов, сообщили в Минобороны. Восемь из них ликвидировали над областями Черноземья.

Мария Старикова