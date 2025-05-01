В Ростове Великом открылся туристский информационный центр

В Ростове Великом открылся новый туристский информационный центр, сообщил глава Ростовского округа Андрей Шатский. Центр заработал на ул. Ленинской, 56, в Доме Титова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Андрея Шатского в ВК Фото: Страница Андрея Шатского в ВК

«ТИЦ открылся в историческом доме - в этом доме родился и прожил всю жизнь Андрей Титов, историк-краевед, купец-меценат, человек, благодаря которому мы сегодня имеем музей "Ростовский кремль"»,— написала исполнительный директор «Союза городов Золотого кольца» Наталья Булах.

Сотрудники центра будут предоставлять информацию о местах размещения и экскурсионных маршрутах, включая уникальные локации. В будущем планируется введение услуг по индивидуальному составлению маршрутов и экскурсий, а также продажа сувенирной продукции.

Андрей Шатский выразил надежду, что работа центра будет востребована, и туристы будут с удовольствием знакомиться с достопримечательностями города и его окрестностей. «Ъ-Ярославль» сообщал, что принадлежащий ростовским властям Дом Титова планировалось сначала передать музею Ростовский кремль, однако федеральный музей отказался от него. Власти нашли объекту новое назначение с учетом его истории.