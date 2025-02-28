Дом Титова в Ростове Великом не будет продан

В доме Титова в Ростове Великом разместятся районное управление культуры и туристско-информационный центр. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в администрации Ростовского района. Власти отказались от продажи исторического здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Дом А.А.Титова ВКонтакте Фото: Страница Дом А.А.Титова ВКонтакте

«Ъ-Ярославль» сообщал, что дом планировали выставить на торги после отказа музея-заповедника «Ростовский кремль» создать в доме музей Андрея Титова, о чем ранее была достигнута договоренность между местными властями и музеем. Против планов приватизации дома выступила общественность: деятели культуры и науки написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой. В итоге местные власти решили продолжить использовать памятник самостоятельно. В нем был сделан ремонт.

«Однажды я уже выразил свою точку зрения о том, что оставлять памятник пустующим было бы губительным, а выставлять его на торги — решением неразумным. Убежден, что ценность старинных зданий не только в их архитектуре, но и в сохранении исторической памяти о выдающихся личностях, сыгравших важную роль в культурной, научной, общественной и других сферах жизни родного края и России в целом»,— написал глава Ростовского района Андрей Шатский.

Андрей Александрович Титов известен своей общественной, научной и предпринимательской деятельностью. Коллекцию из более 5000 манускриптов он передал в дар Императорской публичной библиотеке, был одним из инициаторов реставрации комплекса Ростовского кремля и создания в нем музея. Дом, в котором ученый-предприниматель жил всю свою жизнь, сохранился на улице Ленинской (бывшая Покровская), 56 в Ростове и является выявленным объектом культурного наследия.

Антон Голицын