В Ленобласти мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения из окна

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры дома по улице Конституции в Подпорожье. У него выявили различные травмы, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Правоохранители получили вызов по инциденту 30 апреля в 18:32. Ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. Сотрудники ведомства выяснили, что причиной происшествия стала невнимательность родителей.

Малыш попал в больницу в тяжелом состоянии, у него различные травмы. Полиция организовала проверку по факту инцидента в Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что младенец погиб после падения с окна третьего этажа в Сертолово.

Татьяна Титаева