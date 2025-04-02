Младенец погиб после падения с окна третьего этажа в Сертолово

Вечером 1 апреля в полицию поступило сообщение о падении ребенка из окна дома 15 по улице Ларина в Сертолово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место правоохранители нашли под окнами тело полуторагодовалого мальчика, гражданина одного из среднеазиатских государств. Бригада скорой помощи помочь младенцу не смогла.

Выяснилось, что мальчик выпал из окна третьего этажа. Труп направили в морг для установления точной причины смерти. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец выстрелил из сигнального пистолета после конфликта с агрессивной соседкой. Полицейским мужчина пояснил, что пытался унять шум в квартире снизу.

Андрей Маркелов