В 2024 году чистая прибыль «Юнимилк» сократилась на 657% на фоне роста выручки

По итогам 2024 года чистая прибыль татарстанской молочной компании «Юнимилк» уменьшилась на 657% и вышла в минус до 37,2 млн руб. При этом выручка организации выросла на 19% до 9,7 млрд руб. Информация об этом появилась на сайте Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО).

В 2024 году «Юнимилк» смог уменьшить кредиторскую задолженность на 91,2% до 51,8 млн руб., а дебиторскую — на 99,3% до 5,1 млн руб.

По данным портала Rusprofile, молочной компанией с юридическим адресом в Казани владеет бывший замминистра сельского хозяйства Чечни, председатель совета директоров Health & Nutrition (объединяет активы Danone в России) Руслан Алисултанов. Ранее 99% организации принадлежали предпринимателю Минтимеру Мингазову.

Подробнее — в материале «Молочные доходы свернулись».

Диана Соловьёва