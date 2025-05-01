Более 2 тыс. га леса сгорело из-за пожаров в Израиле
Из-за лесных пожаров в Израиле сгорело более 2 тыс. га земельных угодий. Сильнее всего пострадал парк «Канада» около города Бейт-Шемеш, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Еврейский национальный фонд. Лесной массив занимает 13% территории страны. Пожары начались вчера, 30 апреля, в Иерусалимских горах.
Лесные пожары в Латруне, Израиль
Фото: Ammar Awad / Reuters
В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отмечают, что пожарным службам пока не удалось взять под контроль все очаги возгорания. Огонь продолжает распространяться в семи разных точках. В тушении пожара задействованы более 110 пожарных расчетов, а также армия Израиля.
Правоохранительные органы задержали 18 человек по подозрению в поджогах, передает Haaretz. «Это не просто пожар в поле, это национальная угроза»,— написал премьер-министр страны в социальной сети Х.
Власти Израиля обратились к Италии, Хорватии, Болгарии, Греции и Кипру за помощью в тушении. Командующий пожарно-спасательной службой говорил, что пожары стали крупнейшими за последние годы и могут оказаться самыми разрушительными в истории Израиля.
Подробнее — в материале «Ъ FM» «Пожар опалил День независимости в Израиле».