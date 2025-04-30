Пожар опалил День независимости в Израиле

Власти Израиля обратилась за международной помощью в тушении крупного пожара под Иерусалимом. Запросы отправлены в Италию, Хорватию, Болгарию, Грецию и на Кипр. Об этом сообщил «12-й канал» израильского телевидения. Огонь быстро распространяется. Служба пожарной охраны страны переведена на особый режим «Огневой удар». Этот шаг предпринимается в случаях угрозы потери контроля над ситуацией.

Подробности рассказал обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «Леса, особенно в районе Иерусалимских гор, сухие, несколько недель назад уже было несколько пожаров. В целом ситуация сложная, и термометры в районе столицы показывают так называемый шарав или хамсин — это сверхвысокая температура около 37-38 градусов. Поэтому вдруг возникли пожары, причем в нескольких десятках точках одновременно. В связи с этим есть различные слухи, что это неслучайно. Более того, полиция уже сообщила о задержании трех жителей Восточного Иерусалима, которых подозревают в причастности к поджогам. В интернете "Хамас", в частности, и "Исламский джихад" призывали палестинцев поджигать леса в рамках поддержки группировки в Газе. Что было первопричиной, будет понятно только по итогам расследования. Надо сказать, что в Израиле проходит так называемый День памяти павших солдат, который предшествует Дню независимости, одному из главных праздников страны. Было запланировано, как обычно, много мероприятий. Все это на данный момент отменено, в некоторых городах перенесено, но в любом случае центральной церемонии не будет.

Полностью контролировать пожары до сих пор не получается во многом из-за большого количества точек возгорания.

Все самолеты специальных ведомств, которые есть в распоряжении Израиля, к сожалению, не рассчитаны на работу ночью. Основная работа ведется с помощью расчетов пожарной службы и нескольких бортов, которые есть в распоряжении израильской службы спасения».

Ситуация усугубляется тем, что наиболее масштабные пожары зафиксированы в самом густонаселенном регионе страны — между Иерусалимом и Тель-Авивом. Из-за этого требуется эвакуация тысяч людей, рассказал журналист израильского «9-го канала» Андрей Харазов: «Пожары бушуют в окрестностях Иерусалима, "бушуют" — это очень подходящее слово для этого огня. Там в горах хватает горючего материала, там же есть леса.

И дело усугубляется тем, что у нас сегодня приступ экстремальной жары, порядка 35 градусов в Тель-Авиве, плюс довольно сильное движение воздуха. Огонь вплотную подбирается к поселкам, жители некоторых из них уже эвакуированы.

Сейчас пытаются отсечь огонь от большой АЗС, которая находится примерно на полпути между Иерусалимом и Тель-Авивом. Пламя вплотную подобралось к трассе Тель-Авив—Иерусалим. Многие оставляют машины на шоссе, поскольку развернуться невозможно, как и двигаться вперед, люди просто стараются держаться подальше от огня».

Как сообщают местные СМИ, в тушении пожара задействованы 120 бригад. Жители ряда населенных пунктов уже эвакуированы.

Андрей Загорский