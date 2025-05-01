Экс-мэру Сочи предъявлены новые обвинения по делу о взятках

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому предъявлены обвинения в получении еще двух взяток в особо крупном размере, а общая сумма незаконного дохода, полученного им и его супругой от застройщиков за два года, превышает 330 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Как следует из материалов уголовного дела, против бывшего главы курорта Алексея Копайгородского возбуждено производство по ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, три эпизода) и ст. 160 УК РФ (растрата). Его жена Янина Копайгородская обвиняется в посредничестве при передаче взяток (ст. 291.1 УК РФ) и принуждении свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ).

Следствие утверждает, что в период с 2021 по 2023 года супруги Копайгородские систематически получали деньги от девелоперов за покровительство при реализации строительных проектов в Сочи.

«Ъ-Кубань» писал, что Московский городской суд не удовлетворил апелляцию защиты Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи, о переводе ее из следственного изолятора под домашний арест. Защита планирует добиваться возможности размещения малолетних детей супругов Копайгородских в СИЗО рядом с матерью.

Мария Удовик